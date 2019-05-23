Владимир Зеленский по-русски заявил о цифровой революции на Украине

Свою речь новый гарант конституции посвятил модной теме диджитализации всех государственных структур и страны в целом. Выступление Владимира Зеленского заметно отличалось от речей остальных политиков, в его фразах часто звучали такие слова, как «чуваки» и «бла-бла-бла». Президент рассказал, что мечтает сделать Украину «страной в смартфоне», что позволит каждому гражданину быть вовлеченным в происходящие процессы, презентовать свои инновационные идеи и передавать их главе государства на реализацию. Если общество хочет низких тарифов, то не нужно лишних слов, необходимо тянуться к инновациям и альтернативным источникам энергии, а если мечтает о чистой экологии, следует заняться созданием инфраструктуры для беспилотников и электромобилей. То же касается и будущего детей, сделать его счастливым помогут инновации в сфере образования.Владимир Зеленский призвал применять инновации во всех сегментах. Президент отметил, что поменять все сразу невозможно, однако Украина должна начать это делать. Речь президента длилась около 15 минут, в конце он извинился перед присутствующими за свой вид, признавшись, что просто не успел переодеться.

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Автор: Нина Лукашева

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