Мертвые вулканы Марса помогут ученым лучше узнать историю планеты

Ученые из Брауновского университета в Провиденс рассказали, что наличие вулканических пород в структуре почвы дает нужные факты для составления общей картины развития Марса. Так как пик вулканической активности приходится на первые этапы формирования планеты, то это поможет оценить исследователям, какое количество воды находилось в магме и атмосфере того времени.Планетологи называют Марс планетой вулканов. И хотя последние вулканы извергались там около 500 миллионов лет назад, следы из существования и сейчас заметны в ландшафтах Красной планеты.Геологи и космологи предполагали, что сила притяжения на Марсе стала причиной такого явления, как базальтовый вулканизм. Однако образцы, взятые марсоходом Curiosity в 2015 году, подтвердили наличие кремниевого вулканизма, который характерен для формирования Земли. Это изменило взгляд ученых на историю формирования Красной планеты, ведь для такого типа извержений необходимо большее количество воды.Следующие за этим исследования вулканического плато Большой Сырт, равнины Изида и кратера Джезеро принесли ученым новую информацию о геологии планеты. Это может быть поводом для пересмотра старых теорий о различиях в формировании Земли и Марса.

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Автор: Криворотько Наталья

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