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Эксперты назвали верные признаки, правша человек или левша

Ученые из Рурского университета в Германии рассказали о верных признаках, указывающих на то, правша человек и левша. По словам специалистов, есть поразительное количество людей, не догадывающихся, кто они на самом деле в этом отношении.
Эксперты назвали верные признаки, правша человек или левша

Поскольку предпочтения рук очень субъективны, ключом является анализ широкого спектра повседневного поведения, а не только написание текста. Хотя большинство людей идентифицируют себя как леворукие или праворукие в зависимости от того, какую руку они используют, держа ручку во время письма, эта информация может вводить в заблуждение. В связи с этим специалисты используют тематический опросник, включающий в себя многочисленные виды деятельности, среди которых использование зубной щетки и ложки, ножа при нарезании продуктов, спичек.

Есть и более простой способ протестировать производительность рук - это тест с помощью почерка. Для ещё более верной проверки следует воспользоваться секундомером, бумажным листом и ручкой. После сигнала необходимо написать весь алфавит сначала левой, потом правой рукой, после чего повторить действия два раза для достоверности результата. Затем имеет место определение, с помощью какой руки алфавит был написан быстрее.

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Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 15:35


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