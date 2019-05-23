Принц Уильям называет свою дочь Шарлотту "резедой"
Принц Уильям назвал дочь Шарлотту «Mignonette», что означает «резеда». Об этом стало известно из видео, опубликованного в официальных королевских источниках.
Кенсингтонский дворец разместил видео, где принц Уильям прогуливается в саду со своими детьми. Некоторые заметили, что он называет дочь «Mignonette», что на русский переводится как «резеда». Но на самом деле принц называет Шарлотту так, потому что от французского «mignon» означает «маленький и нежный».
В сети появилось много предположений насчет прозвища Шарлотты. Некоторые британцы выдумали, что принц Уильям сказал «millionaire», что означает «миллионерша». Кто-то услышал британское «been on here?» («была здесь?»).
Любимица семьи имеет ещё прозвище Лотти. Так называет её Кейт Миддлтон.