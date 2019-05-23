EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Общество

Принц Уильям называет свою дочь Шарлотту "резедой"

Принц Уильям назвал дочь Шарлотту «Mignonette», что означает «резеда». Об этом стало известно из видео, опубликованного в официальных королевских источниках.
Принц Уильям называет свою дочь Шарлотту "резедой"

Кенсингтонский дворец разместил видео, где принц Уильям прогуливается в саду со своими детьми. Некоторые заметили, что он называет дочь «Mignonette», что на русский переводится как «резеда». Но на самом деле принц называет Шарлотту так, потому что от французского «mignon» означает «маленький и нежный».

В сети появилось много предположений насчет прозвища Шарлотты. Некоторые британцы выдумали, что принц Уильям сказал «millionaire», что означает «миллионерша». Кто-то услышал британское «been on here?» («была здесь?»).

Любимица семьи имеет ещё прозвище Лотти. Так называет её Кейт Миддлтон.

Читайте также: Эксперты назвали самый дорогой город для свиданий

Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 16:38


Читайте также
Лев Лещенко прокомментировал призыв Максима Виторгана не
Соловьев напомнил о холокосте Максиму Виторгану,
Близкий друг Сергея Доренко Бронислав Виногродский
«Таинственный демон»: Во Флориде обнаружены останки
“Гений зла”: Юрий Лужков резко высказался о смерти Сергея
На снимках Луны обнаружено «лицо» пришельца рядом с тенью
Психологи выяснили основные причины любви к фильмам для
Обманул смерть: Водолазу удалось выжить без кислорода в
Лукашенко: У Сергея Доренко в Минске четыре квартиры
В Госдуме предложили переименовать одну из улиц Москвы в
День Николая Чудотворца: Традиции и приметы церковного
Младшая дочь Юрия Лужкова продала две квартиры в США за 20
Добавление комментария
Последние новости
23.05, 17:46 Михаил Жванецкий объяснил свое отсутствие на церемонии
23.05, 17:39 Количество подписчиков певицы Валерии в Instagram
23.05, 17:35 Отмечающая 60-летний юбилей Лариса Гузеева опубликовала
23.05, 17:26 Бари Алибасов показал постельное фото с Лидией
23.05, 17:20 Пластический хирург поставил диагноз стремительно
23.05, 17:09 «Яндекс. Авто» поможет дистанционно управлять автомобилем
23.05, 17:08 Немецкие эксперты рассказали, как минимизировать риск
23.05, 17:00 Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон запросто носит
23.05, 16:52 Светлана Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу
23.05, 16:46 Наталья Штурм рассказала о своих ожиданиях от нового
23.05, 16:38 Принц Уильям называет свою дочь Шарлотту "резедой"
23.05, 16:25 Аналитики прогнозируют падение авторынка России
23.05, 16:22 Мертвые вулканы Марса помогут ученым лучше узнать
23.05, 16:21 Кардиостимулятор языка минимизирует риск развития
23.05, 16:16 В Варшаве начались переговоры о восстановлении поставок
23.05, 16:11 Названы города с самыми активными угонщиками автомобилей
23.05, 16:11 Noize MC рассказал об истории музыки ученикам московской
23.05, 16:00 Первая возлюбленная Михаила Круга Марина Базанова
23.05, 15:52 Садальский пожаловался, что вся обувь в магазинах - для
23.05, 15:48 ЦБ рассмотрит привязанные к золоту криптовалюты