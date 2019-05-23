Наталья Штурм рассказала о своих ожиданиях от нового финала «Голос.Дети»
Певица Наталья Штурм высказала свое мнение о предстоящем финале шоу «Голос.Дети». Она ожидает новый захватывающий эфир, который состоится 24 мая.
По мнению Штурм, за прошедшее время с последнего финала его участники стали взрослее, а некоторые их близкие поседели из-за скандала. Исполнительница уверена, что всех ныне волнует вопрос: каким образом избегут положения «подвернутой ноги» и продолжат путь к победе.
В своем комментарии Наталья Штурм поинтересовалась у поклонников, считают ли те, что дочь Алсу согласится снова выйти на сцену «Голос.Дети», и будет ли после выступления всех участников очередное голосование. В связи с горячими спорами вокруг программы певица предполагает, что рейтинги шоу поднимутся на большую высоту.