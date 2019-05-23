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Шоу-бизнес

Садальский пожаловался, что вся обувь в магазинах - для мужчин-золушек

Станислав Садальский пожаловался поклонникам, что вся обувь в магазинах предназначена для мужчин-золушек. По словам знаменитого артиста, у него 47 размер и купить такие ботинки - огромная проблема.
Садальский пожаловался, что вся обувь в магазинах - для мужчин-золушек

Пост Станислава Садальского, посвященный обуви, появился в его Instagram-аккаунте. По словам артиста, сейчас уже мало кто помнит те ощущения, которые испытывали от ношения обуви в детстве, а между тем те, кто делал тогда туфли, хотел смерти чужим ногам. Актер вспомнил свои школьные ботинки черного цвета, из которых через стельку проходили гвозди. Их забивали обратно, однако они снова появлялись, рвали носки, и ходить было очень не комфортно. В настоящее время гвоздики для создания обуви не применяются, однако проблема остается не менее актуальной. Найти туфли нужного размера получается с трудом, поскольку обувщики продолжить шить модели для мужчин-золушек.
Садальский пожаловался, что вся обувь в магазинах - для мужчин-золушек

Подписчики попытались своими рекомендациями быстро решить проблему любимого артиста. Одни советуют Станиславу Садальскому перейти на спортивную обувь, которая шьется из современных материалов, а следовательно мягкая и удобная, или на сандалии. При этом некоторые поклонники рекомендуют отправиться за туфлями за рубеж, мол, там есть такие фирменные магазины, в которых предлагается обувь только больших размеров.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 15:52


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