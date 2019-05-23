Названы 9 самых загадочных объектов во Вселенной

Ученые до сих пор не могут разгадать все тайны Вселенной. Ниже приведены 9 самых загадочных объектов.
Астероид Оумуамуа Астероид прилетел в Солнечную систему из другой галактики в викторианскую эпоху. Когда сформировался объект, неизвестно. В августе прошлого года благодаря наблюдениям через телескоп Gaia ученые определили четыре звезды, пройденные Оумуамуа за последние 1-7 млн лет. Одно из светил может являться его домом.
«Красный прямоугольник» Туманность, расположенная в созвездии Единорога, имеет необычную форму. В центре объекта находятся две звезды. Если излучаемые ими волны попадут в пыльное кольцо, то появится два конуса из яркой пыли. Скорее всего, явление связано с интенсивностью ультрафиолетового света, исходящего от звезд.
Девятая планета Объект, по мнению астрономов, может находиться за пределами Нептуна. В 2014 году Скотт Шепард открыл карликовую планету 2012 VP113, вращающуюся вокруг Солнца. Ее вытянутая орбита выделяется на фоне основных космических тел.
«Галактика Х» В 2009 году ученые заметили странную рябь на диске Млечного пути. Спустя шесть лет появилась теория о темной, карликовой галактике, изменяющей движение Млечного пути. Объект на 99,99% состоит из темной материи.
Эльст-Писарро Объект обладает набором характеристик, подходящих кометам и астероидам. Сначала его хвост считали обломком от столкновения, но из-за менявшейся яркости астероид переквалифицировали в комету.
Табби Звезда находится в созвездии Лебедя и названа в честь астронома Табеты Бояджян. Объект постоянно меняет яркость, будто кто-то пополняет запас пыли, уносимой вдаль от Табби под воздействием света.
Сверхбыстрые радиовсплески Сигналы, длящиеся около миллисекунды, были зафиксированы в 2007 году. Всплески идут из-за пределов Млечного пути, поэтому астрономы не нашли им логического объяснения.
Хоаг Объект в форме шара для игры в регби не похож ни на спиральную, ни на эллиптическую галактику. Хоаг имеет желтое ядро с кольцом молодых синих звезд.
Бермудский треугольник пространства При прохождении области SAA многие астрономы видели вспышку света. Предполагается, что явление связано с наклоненными радиационными поясами Ван Аллена.