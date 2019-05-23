Названы 9 самых загадочных объектов во Вселенной

Астероид прилетел в Солнечную систему из другой галактики в викторианскую эпоху. Когда сформировался объект, неизвестно. В августе прошлого года благодаря наблюдениям через телескоп Gaia ученые определили четыре звезды, пройденные Оумуамуа за последние 1-7 млн лет. Одно из светил может являться его домом.Туманность, расположенная в созвездии Единорога, имеет необычную форму. В центре объекта находятся две звезды. Если излучаемые ими волны попадут в пыльное кольцо, то появится два конуса из яркой пыли. Скорее всего, явление связано с интенсивностью ультрафиолетового света, исходящего от звезд.Объект, по мнению астрономов, может находиться за пределами Нептуна. В 2014 году Скотт Шепард открыл карликовую планету 2012 VP113, вращающуюся вокруг Солнца. Ее вытянутая орбита выделяется на фоне основных космических тел.В 2009 году ученые заметили странную рябь на диске Млечного пути. Спустя шесть лет появилась теория о темной, карликовой галактике, изменяющей движение Млечного пути. Объект на 99,99% состоит из темной материи.Объект обладает набором характеристик, подходящих кометам и астероидам. Сначала его хвост считали обломком от столкновения, но из-за менявшейся яркости астероид переквалифицировали в комету.Звезда находится в созвездии Лебедя и названа в честь астронома Табеты Бояджян. Объект постоянно меняет яркость, будто кто-то пополняет запас пыли, уносимой вдаль от Табби под воздействием света.Сигналы, длящиеся около миллисекунды, были зафиксированы в 2007 году. Всплески идут из-за пределов Млечного пути, поэтому астрономы не нашли им логического объяснения.Объект в форме шара для игры в регби не похож ни на спиральную, ни на эллиптическую галактику. Хоаг имеет желтое ядро с кольцом молодых синих звезд.При прохождении области SAA многие астрономы видели вспышку света. Предполагается, что явление связано с наклоненными радиационными поясами Ван Аллена.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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