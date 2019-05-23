Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон запросто носит пластырь
Кейт Миддлтон посетила цветочную выставку в Челси и дала понять присутствующим, что мелкие бытовые травмы не повод отказываться от светской жизни. Внимательные поклонники уже не в первый раз разглядели пластырь на руке герцогини.
Для любой многодетной мамы пластырь является средством первой необходимости и обязательным спутником при любом выходе в свет. Но дело принимает другой оборот, если это не просто родительница, а Кейт Миддлтон.
Герцогиня Кембриджская по праву заслужила титул иконы стиля, ведь даже спустя несколько часов после родов она умудряется выглядеть идеально. Но никто не застрахован от мелких царапин, поэтому аристократия тоже вынуждена иногда использовать пластыри-невидимки.
В этот раз поклонники заметили несоответствие идеальному образу у супруги принца Уильяма. Комплект из бежевых брюк и белой блузы, которые Кейт Миддлтон выбрала для посещения цветочной выставки в Челси, она была вынуждена дополнить пластырем телесного цвета.