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Здоровье

Врачи дали советы по меню на последний звонок

Выпускникам и их родителям дали советы о том, как составить меню на праздничный стол в день последнего звонка. Одна из рекомендация касалась алкоголя.
Врачи дали советы по меню на последний звонок

По словам представителей диагностического центра «Здоровое и спортивное питание», категорически воспрещается предоставлять бывшим школьникам шампанское, водку и другие спиртные напитки, потому как их употребление запрещено лицам, не достигшим совершеннолетия. Лучше всего поставить на стол в честь последнего звонка лимонады, но в данном случае нужно учитывать присутствие возможной аллергии.

Состав блюд зависит от того, где будет организовано застолье. Если торжество проведут в школе, то необходимо выбирать мясные блюда, а не рыбные, так как первые не так быстро портятся. Салаты правильнее всего заменить на овощную нарезку, а из фруктов следует купить персики, бананы и абрикосы, потому что их не надо резать. На праздничном столе в честь последнего звонка обязательно должны стоять выпечка и кондитерские изделия, в этом плане строгих ограничений нет.

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Автор: Виталий Смирнов
Сегодня, 20:00


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