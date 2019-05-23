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Криминал

Названы города с самыми активными угонщиками автомобилей

Эксперты изучили статистику по количеству угонов автомобилей и назвали города с самыми активными машинными ворами. Рейтинг предоставлен компанией «Альфа Страхование».
Названы города с самыми активными угонщиками автомобилей

Лидером антирейтинга остался Санкт-Петербург – 0,33%. Хабаровск расположился на втором месте с показателем 0,17%. Замыкает тройку Калуга – 0,13%. В пятерке оказались Новосибирск и Москва со статистикой по угону в 0,12% и 0,11%. В прошлом году места распределились иначе – Белгород, Хабаровск, Москва, Ярославль.

Во второй пятерке нового ТОПа оказались Тверь, Иркутск, Екатеринбург, Липецк и Пермь. Годом ранее эти места были закреплены за Тамбовом, Тверью, Челябинском, Нижним Новгородом и Магнитогорском.

Эксперты считают, что большинство угонов совершаются для перепродажи запчастей. Обычно злоумышленники присматривают недорогие машины, подходящие для разбора.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 16:11


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