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Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева столкнулась с мошенницей перед поездкой в Канны

Поездка на Каннский кинофестиваль певицы Альбины Джанабаевой едва не сорвалась. Об этом она опубликовала пост в Instagram, где пожаловалась на мошенницу.
Альбина Джанабаева столкнулась с мошенницей перед поездкой в Канны

Известная певица рассказала, что предложила сотрудничество стилисту-блогеру, чтобы девушка придумала образ на красную дорожку. Альбина Джанабаева доверилась ей, так как на её аккаунте много подписчиков и хороших отзывов.

Когда пришло время отлёта в Канны, девушка не отвечала на сообщения и не вышла на связь. Альбина Джанабаева пишет, что из-за безответственности популярного блогера её поездка чуть ли не отменилась. Имя девушки певица не называет, но чтобы другие не наткнулись на обман.

Звезда обращает внимание на то, чтобы люди всегда тщательно проверяли отзывы, несмотря на количество лайков и подписчиков. Ведь теперь репутация, честь и совесть перестали быть ценностью для многих.

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Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 22:00


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