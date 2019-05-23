В Варшаве начались переговоры о восстановлении поставок нефти по трубопроводу «Дружба»

В ходе переговоров участники обсудят проблему возобновления поставок качественного сырья после решения проблемы загрязненной нефти. Собрание проходит в отеле «Бристоль», в нем принимают участие представители компании-оператора польского участка «Дружбы» PERN, а также «Транснефти», «Газпромнефти», «Роснефти», «Orlen», «Lotos» и других. Ожидается, что собравшиеся стороны смогут решить главную проблему, которая возникла после того, как по трубопроводу начала идти некачественная нефть. Как оказалось, польский участок заполнен некачественным сырьем, вследствие чего не может принять из России качественную нефть. Двум нефтеперерабатывающим заводам, которые находятся в Германии и Польше и принимают продукт именно по польскому участку, пока не удалось договориться о том, как следует разделить грязную нефть из трубопровода. Откачать сырье не представляется возможным. Единственный выход - переработка ее на НПЗ при условии смешивания с качественной нефтью в правильных пропорциях, но это должно быть совместным решением.По неофициальной информации, в трубопроводе Польши остается до 800 000 тонн некачественной продукции. Ранее в PERN нашли компромисс, однако по данным польских средств массовой информации, два нефтеперерабатывающих завода Германии отказались от него буквально в последний момент. В ответ на это в польской Orlen заявили об отказе принимать чистое сырье из России по «Дружбе», пока все 4 НПЗ не достигнут договоренностей о разделе некондиционного сырья. На данный момент никаких подробностей о том, как проходит беседа, нет.

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Автор: Нина Лукашева

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