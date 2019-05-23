Вымершие инопланетяне спасут человечество от гибели
Ученые из астрономического отдела Гарвардского университета считают, что вымершие инопланетяне спасут человечество от гибели. Люди могут повторить ошибку древней цивилизации.
Человечество игнорирует существующие угрозы и продолжает разрабатывать мощное оружие и средства для изменения климата. Подобное поведение могло погубить пришельцев.
Ученый Ави Лоэба, выступавший на саммите в Вашингтоне, считает, что пришло время связаться с внеземными цивилизациями и выяснить причину вымирания их предков. Пора проанализировать все найденные артефакты, служащие доказательствами гибели инопланетян. У человечества остается немного времени для «работы над ошибками» и нахождения способа контроля жизни на Земле. Связь с другими расами спасет мир и поможет выйти из Солнечной системы.