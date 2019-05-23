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Наука

Вымершие инопланетяне спасут человечество от гибели

Ученые из астрономического отдела Гарвардского университета считают, что вымершие инопланетяне спасут человечество от гибели. Люди могут повторить ошибку древней цивилизации.
Вымершие инопланетяне спасут человечество от гибели

Человечество игнорирует существующие угрозы и продолжает разрабатывать мощное оружие и средства для изменения климата. Подобное поведение могло погубить пришельцев.

Ученый Ави Лоэба, выступавший на саммите в Вашингтоне, считает, что пришло время связаться с внеземными цивилизациями и выяснить причину вымирания их предков. Пора проанализировать все найденные артефакты, служащие доказательствами гибели инопланетян. У человечества остается немного времени для «работы над ошибками» и нахождения способа контроля жизни на Земле. Связь с другими расами спасет мир и поможет выйти из Солнечной системы.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 18:00


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