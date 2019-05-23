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Кардиостимулятор языка минимизирует риск развития диабета из-за апноэ во сне

Ученые из Университетской клиники Шлезвиг-Гольштейн пришли к выводу, что апноэ во сне не только отрицательно влияет на ночной отдых и риск сердечно-сосудистых заболеваний, но и развитие диабета оказалось в этом списке. По словам специалистов, решить проблему поможет кардиостимулятор языка.
Кардиостимулятор языка минимизирует риск развития диабета из-за апноэ во сне

Обструктивное апноэ во сне не только опасно из-за связанного с ним громкого храпа. Когда мышцы в горле расслабляются, а язык падает назад, дыхательные пути периодически сужаются. Это может поставить под угрозу снабжение организма кислородом с разнообразными последствиями для здоровья. Среди прочего, увеличивается риск инсульта и сердечного приступа. Как выяснилось, постоянные нарушения ночного покоя повышают гормоны стресса, что в свою очередь поднимает уровень сахара в крови. Последние исследования показали, что кардиостимулятор языка может не только помочь людям с апноэ во сне, но и защитить от диабета в долгосрочной перспективе.
Кардиостимулятор языка минимизирует риск развития диабета из-за апноэ во сне

В научной работе было изучено влияние разработки на метаболизм сахара в крови. Во время имплантации устройство помещалось под кожу испытуемых в область грудной клетки. Это объясняется связью с подъязычным нервом, который контролирует движения языка. Врачи опросили пациентов и провели тест на уровень сахара в крови через двенадцать месяцев после начала испытаний. Как оказалось, уровни в тесте на сахарную нагрузку у людей улучшились после имплантации кардиостимулятора языка, и испытуемые нуждались в меньшем количестве инсулина для распределения сахара в крови в организме. Ночное стимулирование языка также повлияло на пищевое поведение участников эксперимента.

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Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 16:21


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