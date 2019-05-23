Аналитики прогнозируют падение авторынка России

Спустя два года постоянного увеличения уровень реализации новых автомобилей в России после первых четырех месяцев 2019 года стал заметно ниже тех данных. По мнению экспертов, падение отечественного авторынка только будет продолжаться.
В агентстве «АВТОСТАТ» считают, что последующая месячная динамика окажется отрицательной: в границах от 0 до -10%. Нынешний уровень месячных продаж (до 150 000) соответствует экономическому положению, в связи с чем ожидать существенного изменения в лучшую сторону не стоит.
Компания «Рольф» надеется на переход авторынка РФ в позитивное русло не раньше осени. По ее прогнозу, рынок продемонстрирует показатели 2018 года, иначе говоря, динамика составит 0%. Большое значение для роста продаж будут иметь шаги по стимулированию покупательской активности, если они будут сделаны властями, и станут ли компании делать скидки клиентам на покупку машин.