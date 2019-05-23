Светлана Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос.Дети»
Светлана Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос.Дети» из-за гастролей. Сведения предоставила пресс-секретарь певицы Дарья Бурлакова.
24 мая Лобода даст концерт в Алматы (Казахстан). 25 мая звезда вернется в Москву. Спецвыпуск конкурса заранее не снимали, поэтому график не позволит певице занять свое место в жюри.
В финале «Голоса» на сцену выйдут все допущенные к данному этапу соревнований юные певцы, в том числе дочь Алсу Микелла Абрамова. Спецвыпуск посвящен пересмотру итогов конкурса и общению участников.
Стоит отметить, что по итогам аннулированного голосования Микелла Абрамова набрала 56,5% баллов. На втором месте с показателем в 27,9% оказался Ержан Максим.
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24 мая Лобода даст концерт в Алматы (Казахстан). 25 мая звезда вернется в Москву. Спецвыпуск конкурса заранее не снимали, поэтому график не позволит певице занять свое место в жюри.
В финале «Голоса» на сцену выйдут все допущенные к данному этапу соревнований юные певцы, в том числе дочь Алсу Микелла Абрамова. Спецвыпуск посвящен пересмотру итогов конкурса и общению участников.
Стоит отметить, что по итогам аннулированного голосования Микелла Абрамова набрала 56,5% баллов. На втором месте с показателем в 27,9% оказался Ержан Максим.
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Автор: Джанабилова Татьяна П
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