Светлана Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос.Дети»

24 мая Лобода даст концерт в Алматы (Казахстан). 25 мая звезда вернется в Москву. Спецвыпуск конкурса заранее не снимали, поэтому график не позволит певице занять свое место в жюри.В финале «Голоса» на сцену выйдут все допущенные к данному этапу соревнований юные певцы, в том числе дочь Алсу Микелла Абрамова. Спецвыпуск посвящен пересмотру итогов конкурса и общению участников.Стоит отметить, что по итогам аннулированного голосования Микелла Абрамова набрала 56,5% баллов. На втором месте с показателем в 27,9% оказался Ержан Максим.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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