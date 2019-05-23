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Авто

«Яндекс. Авто» поможет дистанционно управлять автомобилем

«Яндекс. Авто» позволит запустить двигатели, включить кондиционер или открыть машину с помощью смартфона. Уже через 5 лет на рынке будут около 2 млн. автомобилей с мультимедийной системой Яндекса.
«Яндекс. Авто» поможет дистанционно управлять автомобилем

Яндекс постоянно работает над расширением сферы предоставляемых услуг и уже к концу текущего года новая система «Яндекс. Авто» будет доступна на бортовых компьютерах компании.

«Умный автомобиль» сможет значительно облегчить жизнь своего владельца за счет минимизации рутинных забот. Для этого достаточно будет проверить модель авто на совместимость и установить комплекс. Управление услугами может осуществляться как через меню, так и с помощью голосового помощника "Алисы".

Руководитель геосервисов "Яндекса" Роман Чернин считает, что скоро машины станут своеобразными гаджетами, а их управление будет более интуитивным. Поэтому создание «Яндекс. Авто» - это своевременный шаг вперед и логическое продолжение предоставляемых услуг. Прогнозы аналитиков компании говорят, что за 5 лет на российском рынке количество «умных автомобилей» возрастет до 2 миллионов.

«Яндекс. Авто» сможет оплачивать парковку и заправку, сообщать владельцу о попытке взлома или эвакуации и месторасположении транспортного средства.

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Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 17:09


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