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Шоу-бизнес

Анна Семенович назвала красный своим любимым цветом

Российская певица Анна Семенович с недавних пор предпочитает красные тона в одежде. Она поделилась в Instagram о том, почему раньше не любила этот цвет.
Анна Семенович назвала красный своим любимым цветом

Всегда яркая Анна Семенович удивила своих подписчиков в Instagram, что раньше терпеть не могла красный цвет. Он вызывал у неё раздражение. А сейчас красный цвет-её любимый.

Она разместила снимок, на котором одета в зеленое платье и красное пальто. Подписчики отметили, что красный к лицу певице и выглядит она потрясающе.

Анна Семенович также поделилась, что сейчас в её гардеробе много вещей красного цвета. На день рождения дизайнера Эммы Масалимовой певица подобрала себе красное бархатное платье и не побоялась выглядеть яркой.

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Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 23:00


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