Анна Семенович назвала красный своим любимым цветом
Российская певица Анна Семенович с недавних пор предпочитает красные тона в одежде. Она поделилась в Instagram о том, почему раньше не любила этот цвет.
Всегда яркая Анна Семенович удивила своих подписчиков в Instagram, что раньше терпеть не могла красный цвет. Он вызывал у неё раздражение. А сейчас красный цвет-её любимый.
Она разместила снимок, на котором одета в зеленое платье и красное пальто. Подписчики отметили, что красный к лицу певице и выглядит она потрясающе.
Анна Семенович также поделилась, что сейчас в её гардеробе много вещей красного цвета. На день рождения дизайнера Эммы Масалимовой певица подобрала себе красное бархатное платье и не побоялась выглядеть яркой.