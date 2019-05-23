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Шоу-бизнес

Отмечающая 60-летний юбилей Лариса Гузеева опубликовала пост, посвященный матери

Лариса Гузеева в свой 60 день рождения опубликовала трогательный пост, посвященный матери. Родительница знаменитой актрисы и телеведущей ушла из жизни несколько месяцев назад. Судя по публикации юбилярши, смерть близкого человека она не может пережить до сих пор.
Отмечающая 60-летний юбилей Лариса Гузеева опубликовала пост, посвященный матери

Альбина Андреевна Гузеева, мать Ларисы Гузеевой, ушла из жизни в октябре 2018 года. Прошло уже более полугода, а актриса даже в день юбилея не могла не вспомнить о самом дорогом и родном в жизни человеке. Теледива опубликовала в Instagram раритетное фото матери, на котором она позирует, будучи совсем молодой. В сопровождении к посту Лариса Гузеева назвала маму «Ангелом» и попросила у нее прощения, что не уберегла. Поклонники обратили внимание на то, что актриса очень похожа на мать, однако вскоре звездная теледива отключила возможность комментирования, вероятно, не желая делать себе в этот день еще больнее.
Отмечающая 60-летний юбилей Лариса Гузеева опубликовала пост, посвященный матери

В одном из недавних интервью Лариса Гузеева признавалась, после ухода матери она впала в депрессию. Звезда не знала, как жить дальше и как вернуться к привычному графику, когда на душе одна сплошная боль. Помогли актрисе дети и близкие. Лариса Гузеева немного отдохнула в Крыму, а вернулась оттуда совершенно другим человеком. Звезда заметно помолодела и похорошела и многие подумали, что душевная рана, появившаяся после смерти Альбины Андреевны, начала затягиваться, однако судя по последнему посту, звезда не может смириться с кончиной матери по сегодняшний день.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 17:35


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