Пластический хирург поставил диагноз стремительно стареющей Ирине Аллегровой
Пластический хирург поставил диагноз стремительно стареющей 67-летней Ирине Аллегровой. Внешний вид «императрицы», по мнению Александра Вдовина, оставляет желать лучшего.
Эксперт считает, что певица стала выглядеть старше своего возраста. С годами кожа на лице начинает обвисать из-за гравитации. У Аллегровой уже «оттянулась» нижняя часть, а рот кажется «беззубым». Со временем зубы стираются, поэтому височно-челюстные суставы проседают. Аналогичный эффект часто наблюдается после неудачной пластики.
Вдовин, как сообщает портал «ПолитЭксперт», шокирован внешним видом запустившей себя звезды. Кожа певицы потеряла эластичность, растянулась и уплотнилась. Поднять щечную зону и вернуть моложавый вид можно при помощи пластической операции, заверил эксперт.