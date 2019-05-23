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Шоу-бизнес

Пластический хирург поставил диагноз стремительно стареющей Ирине Аллегровой

Пластический хирург поставил диагноз стремительно стареющей 67-летней Ирине Аллегровой. Внешний вид «императрицы», по мнению Александра Вдовина, оставляет желать лучшего.
Пластический хирург поставил диагноз стремительно стареющей Ирине Аллегровой

Эксперт считает, что певица стала выглядеть старше своего возраста. С годами кожа на лице начинает обвисать из-за гравитации. У Аллегровой уже «оттянулась» нижняя часть, а рот кажется «беззубым». Со временем зубы стираются, поэтому височно-челюстные суставы проседают. Аналогичный эффект часто наблюдается после неудачной пластики.

Вдовин, как сообщает портал «ПолитЭксперт», шокирован внешним видом запустившей себя звезды. Кожа певицы потеряла эластичность, растянулась и уплотнилась. Поднять щечную зону и вернуть моложавый вид можно при помощи пластической операции, заверил эксперт.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 17:20


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