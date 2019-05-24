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Технологии

Amazon создаст устройство для распознания эмоций

Amazon начала разработку портативного устройства с голосовым управлением, который сумеет распознавать человеческие эмоции. Новинка поспособствует лучшему взаимодействию с другими людьми.
Amazon создаст устройство для распознания эмоций

Как сообщили знакомые с ситуацией источники, созданное устройство будет иметь микрофоны, работающие совместно с программным обеспечением. Данная технология сможет различать эмоции владельца по звуку голоса. По завершению работы портативный аппарат сумеет при необходимости повысить настроение пользователю.

Выпустит гаджет дочерняя фирма Amazon Lab126, сотрудники которой сконструировали смартфон Fire Phone и «умные» динамики Echo, а также группа авторов голосового ассистента Alexa. О подробностях создания ничего неизвестно.

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Автор: Виталий Смирнов
Сегодня, 00:00


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