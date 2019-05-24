Полину Гагарину обвинили в краже образа у Наталии Орейро
Поклонники обвинили 32-летнюю Полину Гагарину в плагиате. Поводом для критики послужила обложка к песне «Ангелы в танце», напоминающая работу Наталии Орейро.
24 мая Гагарина представит фанатам свой новый сингл. Анонс певица разместила на своей странице в микроблоге Instagram. Известно, что обложка создавалась по задумке супруга певицы, но поклонники нашли в ней сходство с работой уругвайской звезды.
На обложке к третьему альбому Орейро Turmalina певица предстала в роли архангела с черными крыльями, яркими волосами и красными сапожками. Над головой звезды сияет нимб. На новом снимке Гагарина приняла аналогичную позу, но за ее спиной виднеются золотые перья.
«Горжусь нашей совместной работой с Орейро. Просьба по этому вопросу меня не беспокоить», - заявил Дмитрий Исхаков.