Михаил Жванецкий объяснил свое отсутствие на церемонии вручения госнаград
Михаил Жванецкий назвал причину своего отсутствия на церемонии вручения государственных наград. Знаменитый сатирик не смог прибыть на торжественное мероприятие в Кремле, поскольку плохо себя чувствует.
Церемония состоялась в Екатерининском зале в четверг, 23 мая. Ожидалось, что Михаил Жванецкий получит из рук президента Российской Федерации орден «За заслуги перед отечеством» III степени, однако он на мероприятии так и не появился. Журналисты издания РИА Новости дозвонились до знаменитого писателя. Он сказал, что накануне совершенно неважно себя почувствовал, возможно, это влияние погоды, однако он оказался не готов. Вчера у него поднялось давление, теперь он надеется, что его награждение состоится в следующем потоке.
Михаилу Жванецкому 6 марта исполнилось 85 лет. Позже стало известно, что концерт Народного артиста России в Светлогорске, запланированный на 14 апреля, перенесен на 9 июня. Как выяснилось, Жванецкий не смог выступить, поскольку сломал руку.