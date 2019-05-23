Бари Алибасов показал постельное фото с Лидией Федосеевой-Шукшиной
Бари Алибасов показал поклонникам постельное фото со своей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Шуточный пост появился в Instagram-аккаунте музыкального продюсера.
На представленном снимке Алибасов лежит на огромном раскладном диване на животе. Федосеева-Шукшина разместилась по центру и с серьезным выражением лица говорила по телефону.
«Когда муж-продюсер спит, жена, являющаяся президентом кинофестиваля, решает организационные вопросы», - написал Алибасов.
Семейный снимок озадачил фанатов. Многие хотят узнать имя человека, сделавшего постельное фото. Фолловеры пожелали паре долголетия и любви, отметив, что по счастливому лицу спящего Алибасова сразу видно, как брак с актрисой идет ему на пользу.