Невеста поссорилась с подругой из-за недостаточной сумы подарка
Сейи Акивово перестала общаться с подругой после посещения ее свадьбы в Румынии. Британка не знала о существующей на подобных праздниках «ценовой политике».
Жительница Великобритании Сейи Акивово рассказала в своем Twitter о странном событии, которое произошло с ней в Румынии - сообщает "ПолитРоссия"
Героиня истории была приглашена на празднование свадьбы ее бывшей коллеги и подруги в румынский городок. Жительница Лондона и ее приятель сами оплатили все транспортные и жилищные расходы. Поэтому на свадьбе у них не было при себе крупной сумы денег. Когда организаторы праздника раздали гостям белые конверты и попросили положить туда подарочные деньги, Сейи Акивово подарила молодоженам то, что имела при себе – 25 евро.
Уже после того, как мероприятие закончилось и британцы вернулись домой, они получили гневное письмо на email. Невеста сообщила, что средний размер подарка должен быть около 100 евро и бывшие гости свадьбы должны сделать ей перевод на недостающую сумму. Бывшая коллега Сейи Акивово считала, что если ее подруге понравилась свадьба, то финансовые вложения должны быть больше.
Это письмо заставило британку сожалеть о подаренных 25 евро и годах, потраченных на дружбу с бывшей коллегой.