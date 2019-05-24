Группа «Альянс» исполнила хит Монеточки «Нет монет»

В новогоднем выпуске “Голубой Ургант” певица исполнила кавер на песню «На заре» группы «Альянс». После этого Елизавета Гырдымова выпустила официальную версию и исполняет её на своих концертах.Монеточка планирует выступить 1 июня в «Зелёном театре» в Москве и 7 июня в клубе А2 в городе Санкт-Петербург. Группа «Альянс» выступит на сцене с певицей. Стоит добавить, что после многих лет молчания исполнители выпустили новый альбом под названием «Хочу летать».

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Автор: Теодорович Анастасия

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