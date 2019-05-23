EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Здоровье

Ученые назвали причину появления рака у людей возрастом от 20 лет

Влияние питания на возникновение рака более существенно, чем предполагалось ранее. Об этом говорит исследование более 80 000 новых эпизодов заболеваемости онкологией среди людей от 20 лет и старше.
Ученые назвали причину появления рака у людей возрастом от 20 лет

Десятки тысяч диагнозов онкологи из США поставили четыре года назад, и все они связаны с неправильным питанием. По словам научных сотрудников Университета Тафтса, 80 000 случаев заболеваемости раком, связанных с пищей, сравнимы с численностью эпизодов онкологии, появившейся из-за частого употребления алкоголя.

Медики выяснили, что у большей части пациентов имелось незначительное содержание в рационе молока, фруктов, овощей и цельного зерна. При этом они в немалых количествах употребляли газировку и обработанное мясо. Исследователи заметили, что в 38% случаев рак толстой и прямой кишки появился в связи с неправильным питанием.

Читайте также: Названы три причины развития хронической болезни почек

Автор: Виталий Смирнов
Сегодня, 18:06


Читайте также
Медики назвали смертельно ядовитые продукты на столах
Медики назвали опасные заболевания, протекающие бессимптомно
На 3D-изображениях показали, как голова ребенка меняет
Медики назвали продукты, опасные для людей старше 50 лет
Названы права пациента в больнице, о которых многие не
Назван способ уберечься от смерти из-за разрыва аорты
Медики назвали 3 смертельные болезни, основным симптомом
Названы симптомы по определению заболевания печени
Эксперты рассказали, какие сны предупреждают человека о
Названы эффективные народные средства от головной боли
Медики рассказали, как по консистенции кала распознать рак
Диетологи назвали самые полезные продукты на Земле
Добавление комментария
Последние новости
23.05, 20:02 Максим Галкин показал на видео семейный пикник с Аллой
23.05, 20:00 Врачи дали советы по меню на последний звонок
23.05, 19:53 Настя Каменских показала своё свадебное платье
23.05, 19:37 Александр Балуев заявил, что не обращает внимания на
23.05, 19:30 База пришельцев обнаружена на Луне вблизи кратера
23.05, 19:22 Озвучены самые легкие способы борьбы со стрессом
23.05, 19:12 Яна Рудковская всплакнула на выпускном своих старших
23.05, 19:10 Над вулканом Попокатепетль зафиксированы два
23.05, 19:09 Умер буйный пассажир, из-за которого в Домодедово
23.05, 19:03 Москва вошла в ТОП-3 городов мира, где туристы чаще
23.05, 18:49 Обнаружена эффективность лекарств времен Гражданской
23.05, 18:40 Британец после похода к стоматологу потерял руки, ноги и
23.05, 18:31 Эксперты дали шесть советов, как снизить риск рака и
23.05, 18:30 Анастасия Волочкова показала постель, где наслаждается с
23.05, 18:25 «Все хорошеешь и сияешь»: Роза Сябитова поздравила
23.05, 18:11 Актер Евгений Князев рассказал о мистической смерти
23.05, 18:06 Ученые назвали причину появления рака у людей возрастом
23.05, 18:06 Три трупа с ножевыми ранениями обнаружили в Набережных
23.05, 18:00 Вымершие инопланетяне спасут человечество от гибели
23.05, 17:55 Названы опасности токсинов от предметов домашнего обихода