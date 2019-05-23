Ученые назвали причину появления рака у людей возрастом от 20 лет
Влияние питания на возникновение рака более существенно, чем предполагалось ранее. Об этом говорит исследование более 80 000 новых эпизодов заболеваемости онкологией среди людей от 20 лет и старше.
Десятки тысяч диагнозов онкологи из США поставили четыре года назад, и все они связаны с неправильным питанием. По словам научных сотрудников Университета Тафтса, 80 000 случаев заболеваемости раком, связанных с пищей, сравнимы с численностью эпизодов онкологии, появившейся из-за частого употребления алкоголя.
Медики выяснили, что у большей части пациентов имелось незначительное содержание в рационе молока, фруктов, овощей и цельного зерна. При этом они в немалых количествах употребляли газировку и обработанное мясо. Исследователи заметили, что в 38% случаев рак толстой и прямой кишки появился в связи с неправильным питанием.