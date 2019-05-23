Немецкие эксперты рассказали, как минимизировать риск рака кожи при пребывании на солнце
Немецкие эксперты рассказали, какие меры помогут предотвратить риск рака кожи при пребывании на солнце. Как выяснилось, стоит рассчитывать не только на защитные крема.
По словам специалистов, с одной стороны, солнце стимулирует выработку витамина D в организме, но ультрафиолетовое излучение увеличивает риск рака кожи. В связи с чем крайне важно найти оптимальное решение в этом отношении. Стоит понимать и тот факт, что здорового загара попросту не существует, поэтому держать кожу незащищенной можно только в течение 10-12 минут два или три раза в неделю. Первое, о чем не следует забывать, следует искать тень между 11 и 15 часами, когда ультрафиолетовое излучение является самым сильным. Сюда же относится соответствующая одежда и головной убор. Ношение солнцезащитных очков предотвращает повреждение глаз, но аксессуар следует выбирать особо тщательно с достаточной боковой защитой. Чтобы избежать пигментных расстройств, желательно отказаться от косметики, парфюмерии или дезодорантов при загаре.
Для взрослых рекомендуется солнцезащитный крем с SPF не менее 20. Кроме того, ухаживающий продукт должен иметь UVA и UVB фильтры. При чувствительной коже в середине летнего сезона людям желательно использовать уже SPF выше 50. Специальными средствами следует пользоваться и при пасмурной погоде, так как до 90% опасных лучей проникают через облачный покров. Если человек принимать лекарства, стоит обратиться за консультацией к врачу, так как есть препараты, имеющие побочные эффекты, связанные с влиянием солнца. Младенцы и дети особенно подвержены рискам получить рак кожи, поэтому родителям необходимо проконтролировать их защиту.