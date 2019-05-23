Анастасия Волочкова показала постель, где наслаждается с любимым красотой и нежностью
Звездная балерина Анастасия Волочкова показала своим многочисленным поклонникам, где и на какой постели наслаждается со своим загадочным любимым красотой и нежностью друг друга. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте знаменитости.
Анастасия Волочкова опубликовала фото, на котором позирует в своей опочивальне, стоя на огромной кровати, прикрывшись эффектным постельным бельем. В сопровождении к посту знаменитая танцовщица обратила внимание поклонников на царственное облачение с золотом для своей постели и призналась, что эти комплекты из сатина очень приятные. «Поспали с любимым и насладились красотой и нежностью. Прежде всего, друг друга», - отметила звезда.
К слову, Анастасия Волочкова продолжает скрывать имя своего нового возлюбленного. Ранее звезда признавалась, что он младше ее на 5 лет, они познакомились в одном из ресторанов, куда она пришла на деловую встречу. Избранник балерины не был связан узами брака и у него нет детей, он высокий, красивый и статный. Друг другу они понравились с первого взгляда, роман оказался очень бурным.
Новый мужчина задаривает знаменитость подарками, они вместе отдыхали за рубежом. При этом Анастасия Волочкова признается, что всецело поглощена новым чувством. Кто именно является возлюбленным балерины, поклонникам остается только догадываться.