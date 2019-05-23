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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала постель, где наслаждается с любимым красотой и нежностью

Звездная балерина Анастасия Волочкова показала своим многочисленным поклонникам, где и на какой постели наслаждается со своим загадочным любимым красотой и нежностью друг друга. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте знаменитости.
Анастасия Волочкова показала постель, где наслаждается с любимым красотой и нежностью

Анастасия Волочкова опубликовала фото, на котором позирует в своей опочивальне, стоя на огромной кровати, прикрывшись эффектным постельным бельем. В сопровождении к посту знаменитая танцовщица обратила внимание поклонников на царственное облачение с золотом для своей постели и призналась, что эти комплекты из сатина очень приятные. «Поспали с любимым и насладились красотой и нежностью. Прежде всего, друг друга», - отметила звезда.

К слову, Анастасия Волочкова продолжает скрывать имя своего нового возлюбленного. Ранее звезда признавалась, что он младше ее на 5 лет, они познакомились в одном из ресторанов, куда она пришла на деловую встречу. Избранник балерины не был связан узами брака и у него нет детей, он высокий, красивый и статный. Друг другу они понравились с первого взгляда, роман оказался очень бурным.
Анастасия Волочкова показала постель, где наслаждается с любимым красотой и нежностью

Новый мужчина задаривает знаменитость подарками, они вместе отдыхали за рубежом. При этом Анастасия Волочкова признается, что всецело поглощена новым чувством. Кто именно является возлюбленным балерины, поклонникам остается только догадываться.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 18:30


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