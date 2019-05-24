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Эксперт заявил о востребованности российских танков в будущем

Созданные в РФ танки не лишатся своей востребованности в будущем из-за своего качества. О новаторствах отечественной боевой машины рассуждал один из военных экспертов.
Эксперт заявил о востребованности российских танков в будущем

По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, в 2012-2018 годах армия страны получила более 3,7 тысяч танков. В 2019 году в войска поступят обновленные машины Т-90АМ «Прорыв», ныне задействованные в испытаниях. «Слово и Дело» пишет, модернизированный танк способен заинтересовать государства, уже длительное время эксплуатирующие отечественную бронетехнику.

По словам эксперта Центра стратегической конъюнктуры Олега Пономаренко, другие страны могут купить новую версию, в которой изменены система обнаружения, механизм наведения, боеприпасы и пушка, также стоит вопрос целесообразности и денег. Он заявил, что все зависит от обстоятельств, так как в случае незначительных изменений, предъявленных покупателем, достаточно замены отдельных запчастей танка.

Рассуждая о востребованности боевых машин, эксперт сообщил, что в отдельных условиях ценность танков может упасть, учитывая новинки в мире оружия, включая его высокоточные виды, более удобные и компактные. Но несмотря на это, огневая мощь и защита по-прежнему немаловажны, поэтому танк явно еще активно будет применяться в войсках.

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Автор: Виталий Смирнов
Сегодня, 03:00


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