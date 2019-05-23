Количество подписчиков певицы Валерии в Instagram достигло 2,5 млн
Количество подписчиков певицы Валерии в соцсети Instagram достигло 2,5 миллионов человек. Знаменитая певица поздравила поклонников с важным достижением и поблагодарила за то, что все эти люди есть в ее жизни.
Певица Валерия опубликовала новое видео, в котором сообщила своим подписчикам, что их стало 2,5 миллиона. Звезда поблагодарила поклонников за мысли, теплые слова, комментария и критику. Певица призналась, ей очень интересно со своими подписчиками и очень здорово, что у нее такое огромное количество поклонников. Знаменитость предложила продолжить движение к новым Insta-рубежам. Многочисленные пользователи поспешили с ответными поздравлениями и признаниями в любви. Среди подписчиков, оставивших комментарии, оказались и такие знаменитости, как Анита Цой и Виктория Боня.
Новый пост Валерии стремительно набирает лайки. Всего за первые 5 минут публикация собрала более 6 000 отметок «Нравится» и огромное количество поздравительных комментариев. Пользователи обещают и дальше бежать рядом с Валерией, несмотря ни на что.