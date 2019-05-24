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Авто

Mercedes-Benz внедряет в свои автомобили ремни с подогревом

В автомобилях немецкой компании Mercedes-Benz появятся ремни с подогревом. Такими методами фирма намерена улучшить их эффективность.
Mercedes-Benz внедряет в свои автомобили ремни с подогревом

Сегодня во многих транспортных средствах имеются функции подогрева сидений или руля, но Mercedes решила модернизировать технологию. В компании ныне испытывают ремни безопасности с подогревом для безопасности пассажиров.

По данным статистики, в США большая часть людей в машинах пристегивают себя в поездке. Если в Штатах данный показатель равен 85%, то в Китае этот показатель ниже. В Mercedes уверены, что подогрев повлияет на комфорт в салоне и пассажиры начнут чаще его использовать. О времени выхода таких ремней в автомобилях производителя ничего не сообщается.

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Автор: Виталий Смирнов
Сегодня, 04:00


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