Актер Евгений Князев рассказал о мистической смерти Евгения Дворжецкого
Известный актер Евгений Князев стал гостем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым в которой рассказал о мистической смерти своего коллеги Евгения Дворжецкого. По словам звезды картины «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», его друг всегда летал за рулем.
Евгений Дворжецкий скончался 1 декабря 1999 года. Знаменитый актер с утра съездил в Институт иммунологии, медики которого у него подозревали бронхиальную астму. Диагноз не подтвердился, возвращаясь домой, артист решил позвонить супруге. Набирая номер, он не заметил знак «Уступи дорогу» и врезался в грузовой автомобиль. Актер от полученных травм скончался мгновенно. Его друг и ученик Константин Карасик, который также находился в автомобиле, выжил. По словам Евгения Князева, в тот день Сергей Юрский пригласил его в свой спектакль под названием «Провокация». Режиссер как раз рассказывал, что это будет новелла, но ему нужны два похожих друг на друга персонажа и он планирует поставить в пару к артисту Дворжецкого. В этот момент в кабинет влетел Володя Качан и сообщил, что Евгений Дворжецкий разбился в аварии. Это выглядело как мистика, признался гость Бориса Корчевникова.
По словам Князева, Евгения Дворжецкого друзья не раз предостерегали от быстрой езды, однако он отшучивался, мол, не стоит волноваться, кому суждено умереть за рулем, тот так и умрет. Как выяснилось позже, это были пророческие слова. Дворжецкому на момент смерти было 39 лет.