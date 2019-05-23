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Шоу-бизнес

Актер Евгений Князев рассказал о мистической смерти Евгения Дворжецкого

Известный актер Евгений Князев стал гостем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым в которой рассказал о мистической смерти своего коллеги Евгения Дворжецкого. По словам звезды картины «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», его друг всегда летал за рулем.
Актер Евгений Князев рассказал о мистической смерти Евгения Дворжецкого

Евгений Дворжецкий скончался 1 декабря 1999 года. Знаменитый актер с утра съездил в Институт иммунологии, медики которого у него подозревали бронхиальную астму. Диагноз не подтвердился, возвращаясь домой, артист решил позвонить супруге. Набирая номер, он не заметил знак «Уступи дорогу» и врезался в грузовой автомобиль. Актер от полученных травм скончался мгновенно. Его друг и ученик Константин Карасик, который также находился в автомобиле, выжил. По словам Евгения Князева, в тот день Сергей Юрский пригласил его в свой спектакль под названием «Провокация». Режиссер как раз рассказывал, что это будет новелла, но ему нужны два похожих друг на друга персонажа и он планирует поставить в пару к артисту Дворжецкого. В этот момент в кабинет влетел Володя Качан и сообщил, что Евгений Дворжецкий разбился в аварии. Это выглядело как мистика, признался гость Бориса Корчевникова.
Актер Евгений Князев рассказал о мистической смерти Евгения Дворжецкого

По словам Князева, Евгения Дворжецкого друзья не раз предостерегали от быстрой езды, однако он отшучивался, мол, не стоит волноваться, кому суждено умереть за рулем, тот так и умрет. Как выяснилось позже, это были пророческие слова. Дворжецкому на момент смерти было 39 лет.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 18:11


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