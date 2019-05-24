Александр Розенбаум назвал иностранные слова "угрозой нацбезопасности"
Российский музыкант Александр Розенбаум заявил об угрозе национальной безопасности. По его мнению, слова «каршеринг», «кэшбэк», «перформанс» стоит запретить в СМИ.
Музыкант взволнован языковой ситуацией в России. Он считает, что термины «кэшбэк», «перформанс» или «блэкаут» неблагоприятно влияют на детей. Если средства массовой информации будут использовать такие слова, новые поколения забудут родной русский язык. Использование иностранных терминов увеличивается с каждым годом.
Александр Розенбаум сообщил, что незнание русского языка — это «страшнее, чем три американских шпиона на атомном заводе».
Артист планирует написать статью о том, как важно говорить на чистом русском языке. Музыкант хочет обратить внимание правительства, особенно секретаря Совета безопасности РФ, так как проблема опасная для государства. Александр Розенбаум высказал, что СМИ должно выбрать: или прославлять страну, или говорить иностранными выражениями.