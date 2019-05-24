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Шоу-бизнес

Александр Розенбаум назвал иностранные слова "угрозой нацбезопасности"

Российский музыкант Александр Розенбаум заявил об угрозе национальной безопасности. По его мнению, слова «каршеринг», «кэшбэк», «перформанс» стоит запретить в СМИ.
Александр Розенбаум назвал иностранные слова "угрозой нацбезопасности"

Музыкант взволнован языковой ситуацией в России. Он считает, что термины «кэшбэк», «перформанс» или «блэкаут» неблагоприятно влияют на детей. Если средства массовой информации будут использовать такие слова, новые поколения забудут родной русский язык. Использование иностранных терминов увеличивается с каждым годом.

Александр Розенбаум сообщил, что незнание русского языка — это «страшнее, чем три американских шпиона на атомном заводе».

Артист планирует написать статью о том, как важно говорить на чистом русском языке. Музыкант хочет обратить внимание правительства, особенно секретаря Совета безопасности РФ, так как проблема опасная для государства. Александр Розенбаум высказал, что СМИ должно выбрать: или прославлять страну, или говорить иностранными выражениями.

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Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 05:00


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