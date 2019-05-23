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Названы опасности токсинов от предметов домашнего обихода

Ученые из Германии назвали опасности влияния токсических веществ в воздухе из-за предметов домашнего обихода. Особенно это касается первых недель использования товаров.
Названы опасности токсинов от предметов домашнего обихода

По словам специалистов, многие новые бытовые приборы, мебель или строительные материалы испускают запах и загрязняющие вещества, которые таят в себе угрозу для здоровья их обладателя. В качестве примеров можно назвать формальдегид, пластификаторы, выделения веществ из виниловых, паркетных или ковровых покрытий (особенно прочно уложенных), клеи, лаки, фанера, асбестовые волокна, защитные средства для древесины, такие как пентахлорфенол, полихлорированные бифенилы, плесень, дрожжи и бактерии. Особенно сильная нагрузка на воздух в помещении исходит из недавно купленной мебели. Типичные симптомы болезни, вызванные загрязняющими веществами в воздухе включают в себя головные боли, раздражение глаз и слизистой оболочки или нарушения концентрации внимания.
Названы опасности токсинов от предметов домашнего обихода

В выборе предметов обихода стоит полагаться на экологические знаки. К примеру, в случае покупки пружинной кровати потребителю рекомендуется некоторое время подержать её в хорошо проветриваемом помещении. Для электрических приборов разумно прочитать мелкий шрифт в руководстве по эксплуатации, так как там часто содержится скрытое указание на то, что устройства должны работать только при открытом окне. Стоит быть осторожнее и при применении бытовых приборов на начальном этапе, нагревающихся при использовании, среди которых паровые станции, печи, тостеры. Ими также лучше пользоваться с вентиляцией.

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Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 17:55


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