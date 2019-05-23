Три трупа с ножевыми ранениями обнаружили в Набережных Челнах
Сразу три трупа в квартире обнаружили в Набережных Челнах. По предварительным данным, погибшие - мать, отец и старший сын.
По данным региональных средств массовой информации, на телах присутствуют следы насильственной смерти - ножевые ранения. Все трупы находились в квартире жилого дома. Известно, что инцидент произошел в Новом Городе. Другие подробности выясняются. На место преступления прибыли сотрудники правоохранительных органов, в том числе эксперты.
Личности погибших, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Тела убитых обнаружил младший сын, он работал в другом городе и несколько дней не мог дозвониться до родных, поэтому решил отправиться к родителям.