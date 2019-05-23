EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Криминал / Отдых

Три трупа с ножевыми ранениями обнаружили в Набережных Челнах

Сразу три трупа в квартире обнаружили в Набережных Челнах. По предварительным данным, погибшие - мать, отец и старший сын.
Три трупа с ножевыми ранениями обнаружили в Набережных Челнах

По данным региональных средств массовой информации, на телах присутствуют следы насильственной смерти - ножевые ранения. Все трупы находились в квартире жилого дома. Известно, что инцидент произошел в Новом Городе. Другие подробности выясняются. На место преступления прибыли сотрудники правоохранительных органов, в том числе эксперты.

Личности погибших, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Тела убитых обнаружил младший сын, он работал в другом городе и несколько дней не мог дозвониться до родных, поэтому решил отправиться к родителям.

Читайте также: В Подмосковье две школьницы выставили на продажу свою невинность

Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 18:06


Читайте также
В Новокузнецке обнаружили тело пропавшей в марте
В Подмосковье в квартире найдены изрезанные тела мужчины и
Выбросивший с 4 этажа собаку мужчина арестован в Петербурге
В Подмосковье сын из-за денег отрубил матери голову и руки
Главный редактор "Говорит Москва" Сергей Доренко погиб в
Госдума рассмотрит законопроект о подсчете показаний в
В Подмосковье отец случайно выстрелил в сына
Дальний Восток может стать первым свободным от СПИДа
Анна Кузнецова связывает сокращение населения России с
Жуткое нашествие змей в Челябинской области попало на видео
Вратарь Андрей Василевский установил рекорд хоккейной
Долгий путь к славе и смертельная болезнь: Любови Полищук
В Подмосковье в квартире найдены изрезанные тела мужчины и
В Подмосковье сын из-за денег отрубил матери голову и руки
В Подмосковье две школьницы выставили на продажу свою
Россиянка пыталась ввезти в Белоруссию более 100 кг экстази
В Тамбовской области нашли мертвого пропавшего мальчика
Очевидцы: В Москве 21-летнего парня ранили в голову у
СМИ: В Казани школьник с пистолем взял учеников в заложники
В США раскрыли убийство голливудского режиссера 30-летней
В Подмосковье в лесу найден труп зарезанной женщины
В Приморском крае уборщица украла из автомастерской 500
В Подмосковье осужденного за педофилию мужчину обвиняют в
В Москве неизвестный украл у безработного пакет с 4 млн
Добавление комментария
Последние новости
23.05, 20:02 Максим Галкин показал на видео семейный пикник с Аллой
23.05, 20:00 Врачи дали советы по меню на последний звонок
23.05, 19:53 Настя Каменских показала своё свадебное платье
23.05, 19:37 Александр Балуев заявил, что не обращает внимания на
23.05, 19:30 База пришельцев обнаружена на Луне вблизи кратера
23.05, 19:22 Озвучены самые легкие способы борьбы со стрессом
23.05, 19:12 Яна Рудковская всплакнула на выпускном своих старших
23.05, 19:10 Над вулканом Попокатепетль зафиксированы два
23.05, 19:09 Умер буйный пассажир, из-за которого в Домодедово
23.05, 19:03 Москва вошла в ТОП-3 городов мира, где туристы чаще
23.05, 18:49 Обнаружена эффективность лекарств времен Гражданской
23.05, 18:40 Британец после похода к стоматологу потерял руки, ноги и
23.05, 18:31 Эксперты дали шесть советов, как снизить риск рака и
23.05, 18:30 Анастасия Волочкова показала постель, где наслаждается с
23.05, 18:25 «Все хорошеешь и сияешь»: Роза Сябитова поздравила
23.05, 18:11 Актер Евгений Князев рассказал о мистической смерти
23.05, 18:06 Ученые назвали причину появления рака у людей возрастом
23.05, 18:06 Три трупа с ножевыми ранениями обнаружили в Набережных
23.05, 18:00 Вымершие инопланетяне спасут человечество от гибели
23.05, 17:55 Названы опасности токсинов от предметов домашнего обихода