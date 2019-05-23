Москва вошла в ТОП-3 городов мира, где туристы чаще всего берут машины напрокат
Москва оказалась в топ-3 городов, где туристы чаще всего берут автомобили напрокат. Наиболее популярными оказались машины небольшого размера из-за адекватной цены.
В число самых востребованных у гостей машин оказались немецкие и азиатские модели. Первое место списка занял Volkswagen Polo его выбирают группы туристов из трех человек. Далее расположился Volkswagen Golf, его предпочитают в связи с большим багажником, куда можно положить чемоданы. Замыкает топ-3 Hyundai Solaris.
Также были названы страны, где отдыхающие чаще всего арендуют автомобили. Лидером оказалась Италия, так как в ней много достопримечательностей, излюбленных путешественниками. Всего за два часа на машине можно добраться из Милана в Бергамо или Венецию. На второй позиции расположилась Испания, где привлекают приезжих Барселона и Сарагоса. На третьем месте Россия. Туристы в большинстве случаев арендуют авто в Калининграде, Адлере и Москве.