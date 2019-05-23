«Все хорошеешь и сияешь»: Роза Сябитова поздравила Ларису Гузееву с 60-летним юбилеем
Знаменитая российская сваха и телеведущая Роза Сябитова поздравила Заслуженную артистку РФ Ларису Гузееву с 60-летним юбилеем. Поздравительный пост появился в Instagram-аккаунте знаменитости.
По словам Розы Сябитовой, Роза Гузеева, несмотря на годы, все хорошеет и только ярче сияет, недаром говорят, что женский шарм раскрывается с годами, как букет хорошего вина. Знаменитость напомнила, что в программе «Давай поженимся» вместе они работают бок о бок уже много лет, и она многому научилась от юбилярши, но еще столькому нужно научиться. Роза Сябитова назвала Ларису Гузееву связующим звеном, учителем и вдохновителем и пожелала актрисе оставаться такой же настоящей, живой и сияющей в жизни и на экране.
«С юбилеем тебя, дорогая! Бесконечного счастья тебе, успеха во всем и пусть мечты сбываются!» - добавила ведущая.
Многочисленные подписчики Розы Сябитовой поспешили присоединиться к поздравлениям в адрес Ларисы Гузеевой. Пользователи не верят, что именинница отмечает юбилей, поскольку выглядит невероятно молодой и красивой. Поклонники желают актрисе счастья, здоровья, удачи, новых творческих успехов.