Эксперты дали шесть советов, как снизить риск рака и быстро похудеть
Эксперты из Великобритании представили вниманию шесть способов, которые помогут не только быстро похудеть, но и минимизировать риск рака. По словам специалистов, главное на этом пути - сохранять целеустремленность.
Прежде всего, не следует держать калорийные продукты в передней части холодильника, их лучше составить в одном месте в нижней части. Желательно, чтобы на видном месте находились фрукты и овощи с достаточным разнообразием. Что касается сладостей, то лучше их убрать подальше в шкаф. Так как многие люди предпочитают расслабиться перед сном небольшой дозой алкоголя, лучше отойти от этой привычки или дать себе выходные дни от спиртных напитков. Это касается и небольшого бокала красного вина. Хорошей альтернативой являются гранатовый сок, сливовый и виноградный.
Эксперт по фитнесу Джоэл Снейп советует, важно делать здоровые перекусы, среди которых белковые продукты, которые помогают регулировать уровень сахара в крови, препятствуя быстрому ощущению голода. В список рекомендованных продуктов входят также горох, греческий йогурт, яйца, орехи.
Очень важна и физическая активность, на которую достаточно потратить 15 минут. Можно сделать приседания в течение 20 секунд, а затем отдохнуть 10 секунд и повторять действия в течение четырех минут. Стресс оказывает глубокое влияние на обмен веществ и здоровье кишечника. Чем больше человек напряжен, тем больше организм цепляется за жировые запасы и мышечную массу. Помогут в этом случае медитации и прочие практики. Следует отказаться от шипучих напитков, среди которых газированная вода. Они увеличивают риск ранней смерти от любой причины, а также способствуют развитию рака.