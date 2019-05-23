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Здоровье

Британец после похода к стоматологу потерял руки, ноги и впал в кому

В Великобритании мужчина после похода к стоматологу лишился всех четырех конечностей. Трагический случай произошел в 1999 году, когда пациенту было 38 лет, после этого ему потребовалась ампутация ног и рук. Более того, он на 3 месяца впал в состояние комы.
Британец после похода к стоматологу потерял руки, ноги и впал в кому

Свой поход к стоматологу, который изменил всю его жизнь, мужчина не забудет никогда. Во время удаления зубных камней врач проколол десну пациента. Через прокол в кровоток попали опасные микроорганизмы. Поскольку мужчина болел гриппом, сепсис начал развиваться стремительно. Его организм заметно ослабел, у него поднялась температура и началась тошнота. Мужчину госпитализировали, где он впал в кому. В этот период медики были вынуждены ампутировать у пациента руки, ноги и часть ротовой полости. Бактерии слишком быстро распространялись в организме. Чтобы вылечить его, родные продали свой дом и бизнес. Жена была вынуждена посвятить свою жизнь уходу за больным супругом. Мужчина стал инвалидом.

После выхода из комы британец находился в настолько тяжелом состоянии, что не сразу узнал жену. Пациенту пришлось пройти длительную реабилитацию. В настоящее время мужчина осваивает протезы и посещает разные мероприятия, рассказывая о своей истории. Он активно призывает людей не посещать стоматологов в период гриппа и других болезней.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 18:40


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