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Наука

Обнаружена эффективность лекарств времен Гражданской войны в США

Ученые изучили свойства лекарств, изготовленных из белого дуба, тюльпанного дерева и аралии колючей. Высококачественные препараты применялись конфедератами в Гражданскую войну в США.
Обнаружена эффективность лекарств времен Гражданской войны в США

Исследование научных сотрудников Университета Эмори показало отличную эффективность по отношению к патогенным бактериям, которые выработали устойчивость к антибиотикам. Данная проблема является ныне одной из самых главных для сферы здравоохранения.

Экстракты тюльпанного дерева и белого дуба смогли ликвидировать продвижение стафилококка, которые сейчас проблематично вылечить антибиотиками. Вместе с экстрактом аралии вещества смогли справиться с микробом baumannil, относительно безопасным для здоровых людей, но поражающим пациентов со сниженным иммунитетом.

По словам представителя Университета Даниэля Журавски, нынешнему поколению нужно в полной мере изучить прошлое с целью максимального получения пользы от открытий, сделанных столетия назад. Теперь ученые собираются проверять препараты, созданные конфедератами, на реальных инфекциях и в дальнейшем.

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Автор: Виталий Смирнов
Сегодня, 18:49


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