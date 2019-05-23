Обнаружена эффективность лекарств времен Гражданской войны в США
Ученые изучили свойства лекарств, изготовленных из белого дуба, тюльпанного дерева и аралии колючей. Высококачественные препараты применялись конфедератами в Гражданскую войну в США.
Исследование научных сотрудников Университета Эмори показало отличную эффективность по отношению к патогенным бактериям, которые выработали устойчивость к антибиотикам. Данная проблема является ныне одной из самых главных для сферы здравоохранения.
Экстракты тюльпанного дерева и белого дуба смогли ликвидировать продвижение стафилококка, которые сейчас проблематично вылечить антибиотиками. Вместе с экстрактом аралии вещества смогли справиться с микробом baumannil, относительно безопасным для здоровых людей, но поражающим пациентов со сниженным иммунитетом.
По словам представителя Университета Даниэля Журавски, нынешнему поколению нужно в полной мере изучить прошлое с целью максимального получения пользы от открытий, сделанных столетия назад. Теперь ученые собираются проверять препараты, созданные конфедератами, на реальных инфекциях и в дальнейшем.