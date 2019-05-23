Озвучены самые легкие способы борьбы со стрессом
Каждый человек сталкивался с чувством стресса. Психологи определили несколько способов для снятия беспокойства и волнения.
Горячий травяной чай обладает успокоительным эффектом. Можно использовать листья мяты и мелиссы, малины и черной смородины. После напряженного дня чай из этих компонентов успокоит нервную систему.
Хорошо снимает напряжение теплая ванна с добавлением ромашки, лаванды, мяты или розмарина.
Контрастный душ может помочь снять усталость и взбодрить после тяжелого дня.
Стресс помогут снять эфирные масла, которые обладают снотворным эффектом. Масла на основе апельсина, валерианы, ромашки, бергамота или жасмина можно использовать только в пользу для организма.
Перед сном можно приготовить ванночку для ног. Если добавить горчицу или эфирные масла, сон будет крепче и спокойнее.
Врачи советуют пить свежий морковный сок при усталости. Витаминный заряд взбодрит и снимет напряженность.
Отличным способом борьбы со стрессом считают занятия спортом. Если делать физические упражнения каждый день, депрессия будет возникать гораздо реже.
Читайте также:
Британец после похода к стоматологу потерял руки, ноги и впал в кому
Горячий травяной чай обладает успокоительным эффектом. Можно использовать листья мяты и мелиссы, малины и черной смородины. После напряженного дня чай из этих компонентов успокоит нервную систему.
Хорошо снимает напряжение теплая ванна с добавлением ромашки, лаванды, мяты или розмарина.
Контрастный душ может помочь снять усталость и взбодрить после тяжелого дня.
Стресс помогут снять эфирные масла, которые обладают снотворным эффектом. Масла на основе апельсина, валерианы, ромашки, бергамота или жасмина можно использовать только в пользу для организма.
Перед сном можно приготовить ванночку для ног. Если добавить горчицу или эфирные масла, сон будет крепче и спокойнее.
Врачи советуют пить свежий морковный сок при усталости. Витаминный заряд взбодрит и снимет напряженность.
Отличным способом борьбы со стрессом считают занятия спортом. Если делать физические упражнения каждый день, депрессия будет возникать гораздо реже.
Читайте также:
Автор: Теодорович Анастасия
Читайте также
Добавление комментария