EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Здоровье

Озвучены самые легкие способы борьбы со стрессом

Каждый человек сталкивался с чувством стресса. Психологи определили несколько способов для снятия беспокойства и волнения.

Горячий травяной чай обладает успокоительным эффектом. Можно использовать листья мяты и мелиссы, малины и черной смородины. После напряженного дня чай из этих компонентов успокоит нервную систему.
Озвучены самые легкие способы борьбы со стрессом


Хорошо снимает напряжение теплая ванна с добавлением ромашки, лаванды, мяты или розмарина.
Озвучены самые легкие способы борьбы со стрессом


Контрастный душ может помочь снять усталость и взбодрить после тяжелого дня.
Озвучены самые легкие способы борьбы со стрессом


Стресс помогут снять эфирные масла, которые обладают снотворным эффектом. Масла на основе апельсина, валерианы, ромашки, бергамота или жасмина можно использовать только в пользу для организма.
Озвучены самые легкие способы борьбы со стрессом


Перед сном можно приготовить ванночку для ног. Если добавить горчицу или эфирные масла, сон будет крепче и спокойнее.
Озвучены самые легкие способы борьбы со стрессом


Врачи советуют пить свежий морковный сок при усталости. Витаминный заряд взбодрит и снимет напряженность.
Озвучены самые легкие способы борьбы со стрессом


Отличным способом борьбы со стрессом считают занятия спортом. Если делать физические упражнения каждый день, депрессия будет возникать гораздо реже.
Озвучены самые легкие способы борьбы со стрессом


Читайте также: Британец после похода к стоматологу потерял руки, ноги и впал в кому

Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 19:22


Читайте также
Медики назвали смертельно ядовитые продукты на столах
Медики назвали опасные заболевания, протекающие бессимптомно
На 3D-изображениях показали, как голова ребенка меняет
Медики назвали продукты, опасные для людей старше 50 лет
Названы права пациента в больнице, о которых многие не
Назван способ уберечься от смерти из-за разрыва аорты
Медики назвали 3 смертельные болезни, основным симптомом
Названы симптомы по определению заболевания печени
Эксперты рассказали, какие сны предупреждают человека о
Названы эффективные народные средства от головной боли
Медики рассказали, как по консистенции кала распознать рак
Диетологи назвали самые полезные продукты на Земле
Добавление комментария
Последние новости
23.05, 20:00 Врачи дали советы по меню на последний звонок
23.05, 19:53 Настя Каменских показала своё свадебное платье
23.05, 19:37 Александр Балуев заявил, что не обращает внимания на
23.05, 19:30 База пришельцев обнаружена на Луне вблизи кратера
23.05, 19:22 Озвучены самые легкие способы борьбы со стрессом
23.05, 19:12 Яна Рудковская всплакнула на выпускном своих старших
23.05, 19:10 Над вулканом Попокатепетль зафиксированы два
23.05, 19:09 Умер буйный пассажир, из-за которого в Домодедово
23.05, 19:03 Москва вошла в ТОП-3 городов мира, где туристы чаще
23.05, 18:49 Обнаружена эффективность лекарств времен Гражданской
23.05, 18:40 Британец после похода к стоматологу потерял руки, ноги и
23.05, 18:31 Эксперты дали шесть советов, как снизить риск рака и
23.05, 18:30 Анастасия Волочкова показала постель, где наслаждается с
23.05, 18:25 «Все хорошеешь и сияешь»: Роза Сябитова поздравила
23.05, 18:11 Актер Евгений Князев рассказал о мистической смерти
23.05, 18:06 Ученые назвали причину появления рака у людей возрастом
23.05, 18:06 Три трупа с ножевыми ранениями обнаружили в Набережных
23.05, 18:00 Вымершие инопланетяне спасут человечество от гибели
23.05, 17:55 Названы опасности токсинов от предметов домашнего обихода
23.05, 17:50 Невеста поссорилась с подругой из-за недостаточной сумы