Фанаты заподозрили Веру Брежневу в третьей беременности
Многочисленные фанаты заподозрили Веру Брежневу в третьей беременности. Настоящий ажиотаж вызвал новый снимок звезды, опубликованный в аккаунте соцсети Instagram.
Не так давно Вера Брежнева заявила, что отказывается от одежды в стиле мини, поскольку для 37-летней дамы и матери двоих детей появляться на публике в столь откровенных нарядах не очень прилично. После этого в аккаунте знаменитости как-то заметно поубавилось фотографий, на которых можно рассмотреть ее фигуру. Впрочем, на днях Вера Брежнева не удержалась и опубликовала снимок, на котором позирует в коротком платье с эффектным леопардовым принтом. Дополнили образ черный жакет и грубые ботинки в тон. В сопровождении к публикации певица написала: «Что обычно пишут под такими фото?». Многочисленные подписчики принялись писать комплименты, но самые дотошные пользователи после внимательного рассмотрения заподозрили знаменитую певицу в третьей беременности.
«Беременность?», «Кажется, животик выделяется», «Я бы поздравила с ожиданием чуда», - пишут растерянные пользователи. Певица на смелые предположения подписчиков реагировать не стала.
Вера Брежнева счастлива в браке с Константином Меладзе. Знаменитость растит двоих дочерей - Соню и Сару от предыдущих отношений.