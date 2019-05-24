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Шоу-бизнес

Фанаты заподозрили Веру Брежневу в третьей беременности

Многочисленные фанаты заподозрили Веру Брежневу в третьей беременности. Настоящий ажиотаж вызвал новый снимок звезды, опубликованный в аккаунте соцсети Instagram.
Фанаты заподозрили Веру Брежневу в третьей беременности

Не так давно Вера Брежнева заявила, что отказывается от одежды в стиле мини, поскольку для 37-летней дамы и матери двоих детей появляться на публике в столь откровенных нарядах не очень прилично. После этого в аккаунте знаменитости как-то заметно поубавилось фотографий, на которых можно рассмотреть ее фигуру. Впрочем, на днях Вера Брежнева не удержалась и опубликовала снимок, на котором позирует в коротком платье с эффектным леопардовым принтом. Дополнили образ черный жакет и грубые ботинки в тон. В сопровождении к публикации певица написала: «Что обычно пишут под такими фото?». Многочисленные подписчики принялись писать комплименты, но самые дотошные пользователи после внимательного рассмотрения заподозрили знаменитую певицу в третьей беременности.

«Беременность?», «Кажется, животик выделяется», «Я бы поздравила с ожиданием чуда», - пишут растерянные пользователи. Певица на смелые предположения подписчиков реагировать не стала.

Фанаты заподозрили Веру Брежневу в третьей беременности

Вера Брежнева счастлива в браке с Константином Меладзе. Знаменитость растит двоих дочерей - Соню и Сару от предыдущих отношений.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 06:00


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