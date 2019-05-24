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Культура

Вышел трейлер нового «Терминатора» с постаревшей Линдой Хэмилтон и Арнольдом Шварценеггером

В Интернете появился трейлер новой части боевика «Терминатор» с Арнольдом Шварценеггером и Линдой Хэмилтон. Полная кинолента с постаревшими главными героями выйдет на экраны в конце года.
Вышел трейлер нового «Терминатора» с постаревшей Линдой Хэмилтон и Арнольдом Шварценеггером

Режиссером фильма стал Тим Миллер, снявший «Дэдпула». В роли продюсера выступил автор оригинальной версии Джеймс Кэмерон. В шестой части «Терминатора» сыграют как давно полюбившиеся актеры Шварценеггер и Хэмилтон, так и новые артисты Наталия Рейс, Маккензи Дэвис, Гэбриэл Луна и другие. Последний предстанет в ленте в образе очередного робота-убийцы.

Над особенностями сюжета работал Джеймс Камерон. Сценарий к блокбастеру написали ряд авторов, в том числе Джош Фридман, создававший «Хроники Сары Коннор». Кэмерон собирается добавить в проект больше актуальности и современных технологий. По его задумке, в реальном мире роботы уже победили человечество.

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Автор: Виталий Смирнов
Сегодня, 06:30


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