EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Общество / Авторские материалы / Статьи

Над вулканом Попокатепетль зафиксированы два таинственных объекта

Очевидцы из Мексики сняли на камеру два таинственных объекта, пролетевших над вулканом Попокатепетль. Свои комментарии по поводу случившегося дал тайваньский уфолог Скотт Уоринг.
Над вулканом Попокатепетль зафиксированы два таинственных объекта

На представленном материале можно увидеть два НЛО. Скотт Уоринг считает, что они летели рядом с определенной целью, вероятнее всего, высаживая пассажиров или груз. Доводы уфолога полагаются и на данные других исследователей, считающих, что существует инопланетная база около 10 километров под поверхностью вулкана Попокатепетль. Предположительно, первый таинственный объект имеет размер до 400 метров.


«Меньший НЛО имеет пять сторон и является почти идеальным пятиугольником. Более крупный объект составляет около 70% ширины жерла вулкана», - отметил Скотт Уоринг.

Пользователи Сети активным образом обсуждают случившееся. Некоторые люди пришли к выводу, что речь идет о зонде, отправленном для сбора текущих данных. Есть предположения, что это некие люминесцентные космические животные. Многие же юзеры склоняются к версии, что вулкан Попокатепетль скрывает базу пришельцев.

Читайте также: Искусственный интеллект послан Антихристом и станет началом Конца света

Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 19:10


Читайте также
Лев Лещенко прокомментировал призыв Максима Виторгана не
Соловьев напомнил о холокосте Максиму Виторгану,
Близкий друг Сергея Доренко Бронислав Виногродский
«Таинственный демон»: Во Флориде обнаружены останки
“Гений зла”: Юрий Лужков резко высказался о смерти Сергея
На снимках Луны обнаружено «лицо» пришельца рядом с тенью
Психологи выяснили основные причины любви к фильмам для
Обманул смерть: Водолазу удалось выжить без кислорода в
Лукашенко: У Сергея Доренко в Минске четыре квартиры
В Госдуме предложили переименовать одну из улиц Москвы в
День Николая Чудотворца: Традиции и приметы церковного
Младшая дочь Юрия Лужкова продала две квартиры в США за 20
Добавление комментария
Последние новости
23.05, 20:00 Врачи дали советы по меню на последний звонок
23.05, 19:53 Настя Каменских показала своё свадебное платье
23.05, 19:37 Александр Балуев заявил, что не обращает внимания на
23.05, 19:30 База пришельцев обнаружена на Луне вблизи кратера
23.05, 19:22 Озвучены самые легкие способы борьбы со стрессом
23.05, 19:12 Яна Рудковская всплакнула на выпускном своих старших
23.05, 19:10 Над вулканом Попокатепетль зафиксированы два
23.05, 19:09 Умер буйный пассажир, из-за которого в Домодедово
23.05, 19:03 Москва вошла в ТОП-3 городов мира, где туристы чаще
23.05, 18:49 Обнаружена эффективность лекарств времен Гражданской
23.05, 18:40 Британец после похода к стоматологу потерял руки, ноги и
23.05, 18:31 Эксперты дали шесть советов, как снизить риск рака и
23.05, 18:30 Анастасия Волочкова показала постель, где наслаждается с
23.05, 18:25 «Все хорошеешь и сияешь»: Роза Сябитова поздравила
23.05, 18:11 Актер Евгений Князев рассказал о мистической смерти
23.05, 18:06 Ученые назвали причину появления рака у людей возрастом
23.05, 18:06 Три трупа с ножевыми ранениями обнаружили в Набережных
23.05, 18:00 Вымершие инопланетяне спасут человечество от гибели
23.05, 17:55 Названы опасности токсинов от предметов домашнего обихода
23.05, 17:50 Невеста поссорилась с подругой из-за недостаточной сумы