Над вулканом Попокатепетль зафиксированы два таинственных объекта
Очевидцы из Мексики сняли на камеру два таинственных объекта, пролетевших над вулканом Попокатепетль. Свои комментарии по поводу случившегося дал тайваньский уфолог Скотт Уоринг.
На представленном материале можно увидеть два НЛО. Скотт Уоринг считает, что они летели рядом с определенной целью, вероятнее всего, высаживая пассажиров или груз. Доводы уфолога полагаются и на данные других исследователей, считающих, что существует инопланетная база около 10 километров под поверхностью вулкана Попокатепетль. Предположительно, первый таинственный объект имеет размер до 400 метров.
«Меньший НЛО имеет пять сторон и является почти идеальным пятиугольником. Более крупный объект составляет около 70% ширины жерла вулкана», - отметил Скотт Уоринг.
Пользователи Сети активным образом обсуждают случившееся. Некоторые люди пришли к выводу, что речь идет о зонде, отправленном для сбора текущих данных. Есть предположения, что это некие люминесцентные космические животные. Многие же юзеры склоняются к версии, что вулкан Попокатепетль скрывает базу пришельцев.