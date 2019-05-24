Яна Рудковская забанила подписчицу в Instagram

Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео в Instagram с показа от CHANEL. На бестактный вопрос подписчицы она заблокировала её.
На днях в Москве представили новую коллекцию Haute Couture от «Villa CHANEL». Яна Рудковская поделилась этим событием роликом в Instagram, где сообщила, что уже попробовала сделать своими руками вышивку.
Видео собрало почти 129 тысяч лайков, но одна подписчица выделилась своим комментарием. Она спросила у Яны Рудковской, интересует ли её что-то ещё, кроме кутюра. Продюсер ответила, что за такие вопросы можно попасть в бан. Яна Рудковская не один раз говорила, что терпеть оскорбления от подписчиков не будет.
Телеведущая также сообщила, что на неё сыпется критика по поводу того, что сын и муж постоянно работают. По её словам, она хорошо зарабатывает и может позволить себе брендовые дорогие вещи.