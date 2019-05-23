Умер буйный пассажир, из-за которого в Домодедово вернули самолет
В карете скорой помощи скончался мужчина, из-за которого в Домодедово возвратился самолет Москва-Симферополь. Причины его смерти выясняются.
Один из пассажиров авиалайнера, летевшего из столицы в Симферополь, начал вести себя в салоне неадекватно, в связи с чем экипаж вернул самолет обратно. После приземления борта прибыли сотрудники полиции, задержавшие нарушителя.
Позже выяснилось, что дебошир страдает психическими заболеваниями. Его предали группе врачей, но по дороге в больницу мужчина умер. Все подробности этого случая выясняются.