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Происшествия

Умер буйный пассажир, из-за которого в Домодедово вернули самолет

В карете скорой помощи скончался мужчина, из-за которого в Домодедово возвратился самолет Москва-Симферополь. Причины его смерти выясняются.
Умер буйный пассажир, из-за которого в Домодедово вернули самолет

Один из пассажиров авиалайнера, летевшего из столицы в Симферополь, начал вести себя в салоне неадекватно, в связи с чем экипаж вернул самолет обратно. После приземления борта прибыли сотрудники полиции, задержавшие нарушителя.

Позже выяснилось, что дебошир страдает психическими заболеваниями. Его предали группе врачей, но по дороге в больницу мужчина умер. Все подробности этого случая выясняются.

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Автор: Виталий Смирнов
Сегодня, 19:09


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