Яна Рудковская всплакнула на выпускном своих старших сыновей

«Поздравляю Вас! Это так волнительно! У меня тоже всегда в глазах слезы в такие моменты», «Красивые парни! Удачи!», «Мамина гордость», «Успехов в дальнейшей жизни», - пишут растроганные пользователи.

Яна Рудковская опубликовала фотографию, сделанную у школы, в которой учатся ее старшие сыновья - Андрей и Николай Батурины. На снимке звездная мать позирует вместе с наследниками. Для мероприятия, организованного в честь последнего звонка, Яна Рудковская выбрала элегантный наряд, украшением которого стала юбка в пол. Выпускники стоят рядом с матерью в строгих классических костюмах с алыми лентами, на которых красуется надпись «Выпусник-2019».Под фото знаменитость написала, что мальчики выросли, а мама даже всплакнула на последнем звонке у выпускников. Подписчики поздравляют Яну Рудковскую и ее сыновей с важным событием и отмечают, что мать на опубликованном снимке выглядит как старшая сестра.

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Автор: Нина Лукашева

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