Александр Балуев заявил, что не обращает внимания на женскую красоту
Актёр фильма «Благословите женщину» Александр Балуев поделился мнением о романтических отношениях. В кинофильме артист снялся с актрисой Светланой Ходченковой.
В одном из интервью Александр Балуев рассказал, что стандарты красоты и модельная внешность для него далеко не важны. В отношениях люди должны понимать друг друга и не бороться за право стать первым.
Актёр не обращает внимания на стереотипы красоты или же сверхзнания. Самое главное, чтобы люди жили в мире, котором создали сами, при этом не переступая за границы друг друга.
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В одном из интервью Александр Балуев рассказал, что стандарты красоты и модельная внешность для него далеко не важны. В отношениях люди должны понимать друг друга и не бороться за право стать первым.
Актёр не обращает внимания на стереотипы красоты или же сверхзнания. Самое главное, чтобы люди жили в мире, котором создали сами, при этом не переступая за границы друг друга.
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Автор: Теодорович Анастасия
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