EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Шоу-бизнес

Александр Балуев заявил, что не обращает внимания на женскую красоту

Актёр фильма «Благословите женщину» Александр Балуев поделился мнением о романтических отношениях. В кинофильме артист снялся с актрисой Светланой Ходченковой.
Александр Балуев заявил, что не обращает внимания на женскую красоту

В одном из интервью Александр Балуев рассказал, что стандарты красоты и модельная внешность для него далеко не важны. В отношениях люди должны понимать друг друга и не бороться за право стать первым.

Актёр не обращает внимания на стереотипы красоты или же сверхзнания. Самое главное, чтобы люди жили в мире, котором создали сами, при этом не переступая за границы друг друга.

Читайте также: Анастасия Волочкова показала постель, где наслаждается с любимым красотой и нежностью

Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 19:37


Читайте также
Сергей Лазарев обиделся на фанатов и хочет удалиться из
“Все болит”: Николь Кузнецова перенесла 289-ю операцию и
Юрий Лоза: В Сергее Лазареве от российского певца остался
Станислав Садальский шокирован из-за отмены похорон Сергея
Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»
Внучка Олега Стриженова отказалась отдавать новорожденную
Анжелика Варум и Леонид Агутин отметили фарфоровую свадьбу
Дарья Пынзарь не жалеет об увеличении груди и пластике лица
Дарья Мороз назвала рождённую от Константина Богомолова
Сын Филиппа Киркорова Мартин подрался с одноклассником,
Татьяна Навка поссорилась с Татьяной Тарасовой из-за оценок
Зинаида Кириенко требует расследование смерти Элины
Добавление комментария
Последние новости
23.05, 20:00 Врачи дали советы по меню на последний звонок
23.05, 19:53 Настя Каменских показала своё свадебное платье
23.05, 19:37 Александр Балуев заявил, что не обращает внимания на
23.05, 19:30 База пришельцев обнаружена на Луне вблизи кратера
23.05, 19:22 Озвучены самые легкие способы борьбы со стрессом
23.05, 19:12 Яна Рудковская всплакнула на выпускном своих старших
23.05, 19:10 Над вулканом Попокатепетль зафиксированы два
23.05, 19:09 Умер буйный пассажир, из-за которого в Домодедово
23.05, 19:03 Москва вошла в ТОП-3 городов мира, где туристы чаще
23.05, 18:49 Обнаружена эффективность лекарств времен Гражданской
23.05, 18:40 Британец после похода к стоматологу потерял руки, ноги и
23.05, 18:31 Эксперты дали шесть советов, как снизить риск рака и
23.05, 18:30 Анастасия Волочкова показала постель, где наслаждается с
23.05, 18:25 «Все хорошеешь и сияешь»: Роза Сябитова поздравила
23.05, 18:11 Актер Евгений Князев рассказал о мистической смерти
23.05, 18:06 Ученые назвали причину появления рака у людей возрастом
23.05, 18:06 Три трупа с ножевыми ранениями обнаружили в Набережных
23.05, 18:00 Вымершие инопланетяне спасут человечество от гибели
23.05, 17:55 Названы опасности токсинов от предметов домашнего обихода
23.05, 17:50 Невеста поссорилась с подругой из-за недостаточной сумы