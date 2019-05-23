База пришельцев обнаружена на Луне вблизи кратера Циолковский
Тайваньский уфолог Скотт Уоринг заявил, что обнаружил на поверхности Луны базу пришельцев, которая находится вблизи кратера Циолковский. Материал соответствующего содержания опубликован на официальном сайте исследователя.
По словам специалиста, его внимание привлекла необычная структура, которую он нашел среди материалов Apollo 15. Объект имеет достаточно большой размер, а верх его выглядит в виде металлического диска. По всей вероятности, это является инопланетной базой, считает Скотт Уоринг. Его мнение поддержали и другие эксперты в области неопознанного.
«На этой фотографии так много инопланетных структур и дисков, это просто невероятно. Теперь мы знаем, почему NASA возвращалось снова и снова, это было необходимо для сбора инопланетной информации в городах на Луне и выполнения возможной миссии по поиску технологий пришельцев», - отметил специалист.
Пользователи Сети присоединились к обсуждению представленного материала. Есть предположения, что белые трубчатые структуры должны быть какой-то инопланетной средой обитания. Люди соглашаются, что есть на Луне в указанном районе возле кратера Циолковский аномальные проявления.