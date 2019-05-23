База пришельцев обнаружена на Луне вблизи кратера Циолковский

«На этой фотографии так много инопланетных структур и дисков, это просто невероятно. Теперь мы знаем, почему NASA возвращалось снова и снова, это было необходимо для сбора инопланетной информации в городах на Луне и выполнения возможной миссии по поиску технологий пришельцев», - отметил специалист.



По словам специалиста, его внимание привлекла необычная структура, которую он нашел среди материалов Apollo 15. Объект имеет достаточно большой размер, а верх его выглядит в виде металлического диска. По всей вероятности, это является инопланетной базой, считает Скотт Уоринг. Его мнение поддержали и другие эксперты в области неопознанного.Пользователи Сети присоединились к обсуждению представленного материала. Есть предположения, что белые трубчатые структуры должны быть какой-то инопланетной средой обитания. Люди соглашаются, что есть на Луне в указанном районе возле кратера Циолковский аномальные проявления.

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Автор: Ващенко Ольга

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